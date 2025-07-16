أمطار تصل لرعدية بهذه الأماكن - توقعات حالة طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 17 يوليو 2025، حيث من المتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس بالحرارة الشديدة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وقد تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن هناك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة من (حلايب – شلاتين – مرسى علم – أبو سمبل)، وقد تكون رعدية أحياناً يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتابعت أن طقس غدًا الخميس يشهد رياحًا معتدلة، وفي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة غدًا الخميس:

القاهرة الكبرى تتراوح درجات الحرارة بين 28 درجة مئوية للصغرى و 39 درجة مئوية للعظمى، مع إحساس بـ 41 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: صغرى 28، عظمى 39، إحساس 41.

السواحل الشمالية الغربية: صغرى 23، عظمى 32، إحساس 35.

شمال الصعيد: صغرى 25، عظمى 40، إحساس 42.

جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر: صغرى 28، عظمى 43، إحساس 44.

حالة البحار:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و 1.5 متر.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و 1.5 متر.

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