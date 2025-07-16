حملة موسعة لملاحقة سارقي الكهرباء في مارينا بالساحل الشمالي

كتب ـ محمد صلاح:

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قاد المهندس بهجت فياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حملة ضبطية قضائية موسعة بالممشى السياحي في مارينا بالساحل الشمالي، لمراجعة التوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامة العدادات.

وأكد رئيس الشركة خلال الحملة أنه لا تهاون في تحصيل مستحقات الشركة، باعتبارها السبيل الوحيد للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية بما يواكب الزيادة المتنامية في الأحمال خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيان، شدد فياض على استمرار الجهود لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بجميع صورها وأشكالها، مؤكدًا أن الشركة تبذل أقصى ما بوسعها للتصدي لهذه الظاهرة.

وشارك في الحملة العميد أحمد عوض، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا، حيث تم التشديد على مراجعة الأنشطة التجارية وتحصيل مستحقات الشركة من الحالات التي تحصل على التيار بشكل غير قانوني.

ووجّه رئيس الشركة مأموري الضبطية القضائية بقطاع الساحل الشمالي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء لتمشيط الممشى السياحي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أي حالة يثبت استيلاؤها على التيار دون وجه حق.

وتُعد هذه الحملة استكمالًا للإجراءات التي تتخذها الشركة لتحصيل مستحقاتها من المحاضر السابقة، في إطار خطة شاملة لمواجهة الفاقد التجاري وتحسين كفاءة الشبكة.

رافق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال جولته المسائية كل من: المحاسب حسني القديم، مدير عام الشئون التجارية والدكتور المهندس عبد الفتاح حماد، المشرف على الإدارة العامة للجودة والمهندس عصام زايد، رئيس هندسة مارينا (مأمور الضبطية القضائية).