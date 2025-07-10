كتب- عمرو صالح:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها حالة منظومة المياه بمحافظتي الشرقية والقليوبية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لحالة الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وحرص الوزارة على ضمان كفاءة توزيع المياه ومواجهة أي تحديات على أرض الواقع.

بدأت جولة الوزير في محافظة الشرقية، حيث كان في استقباله المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي رحّب بزيارة الوزير وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة الري لضمان حسن إدارة الموارد المائية.

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه محافظ الشرقية، أعمال الصيانة والترميم الجارية بترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، حيث أصدر توجيهاته إلى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لبوابات قنطرة فم بحر أبو الأخضر، بما يضمن انتظام حركة المياه وكفاءتها.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير الري، بإعداد دراسة فنية لاستثمار الأراضي التابعة للوزارة والواقعة عند فم القنطرة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها اقتصاديًا وتنمويًا.

كما كلّف قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة بإعداد تقرير شامل خلال خمسة أيام بشأن بعض المخالفات التي تم رصدها على ترعة بحر أبو الأخضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطهير كل من مصرف بلبيس ومصرف القليوبية الرئيسي بمركز منيا القمح، حيث أكد الوزير، ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدقيقة من قبل هيئة الصرف، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لإزالة أية تعديات على المصرفين، وضمان كفاءتهما في تصريف المياه خلال ذروة الموسم الصيفي.

وشدد وزير الري، على أهمية التزام أجهزة الري في محافظة الشرقية بتنفيذ برامج تطهيرات الترع والمصارف بدقة وفق الجداول الزمنية المقررة، إلى جانب صيانة البوابات ومحطات الرفع، ومواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لضمان تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، مما يسهم في رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحقيق العدالة في توزيعها.

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير، بضرورة التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات لإزالة التعديات على المجاري المائية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على نظافة المجاري المائية من التلوث، ومتابعة رفع القمامة والمخلفات من على الجسور، مع استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم من خلال أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

كما أكد الدكتور سويلم، أهمية ربط صرف المكافآت والحوافز للعاملين في المواقع الميدانية بمعدلات الإنجاز وجودة تنفيذ المهام المطلوبة، بما يحقق الانضباط ويرفع من كفاءة الأداء العام في منظومة العمل.

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