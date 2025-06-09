أحدث 13 صورة لمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

نشرت شركة المقاولون العرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من أحدث صور محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تنفذها الشركة.

وعلقت الشركة، على الصور قائلة: بعض محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع التي تنفذها شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

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