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أحدث 13 صورة لمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

12:06 م الإثنين 09 يونيو 2025
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كتب- محمد نصار:

نشرت شركة المقاولون العرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من أحدث صور محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تنفذها الشركة.

وعلقت الشركة، على الصور قائلة: بعض محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع التي تنفذها شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

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محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق مترو الأنفاق شركة المقاولون العرب
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