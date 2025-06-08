وفاء بحق المضحين.. "الأوقاف" تواصل ذبح صكوك الأضاحي لليوم الثالث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة ذبح صكوك الأضاحي، تحت إشراف بيطري متخصص، وذلك في إطار التجهيز لمشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، لليوم الثالث على التوالى، ووفاء بحق المضحين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن عملية الذبح تتم في المجازر المصرية المعتمدة تحت إشراف بيطري متخصص، وأنه لا يوجد ضمن مشروع صكوك الأضاحي أية لحوم مستوردة مذبوحة أو مبردة في الخارج.

وشددت وزارة الأوقاف على أن مشروع صكوك الأضاحي يراعي الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع بأقل تكلفة، نظراً لمساهمة العديد من المؤسسات الوطنية في تنفيذها، مما يساهم في توفير أعلى استفادة للمستحقين، حيث يتحول ثمن الصك كاملًا إلى لحوم، دون أي فاقد أو أية مصاريف إدارية أو إعلانية.

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