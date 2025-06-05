بيت الزكاة يوزع 6 آلاف وجبة إفطار على المصلين بالجامع الأزهر -(صور)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- أحمد مسعد:

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عن توزيع أكثر من 6000 وجبة إفطار صائم على مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، بالإضافة إلى عابري السبيل المحيطين بالجامع، وذلك ضمن مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة».

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم الخميس الموافق يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة 1446هـ، أن هذه المبادرة تُنفَّذ للعام الثالث على التوالي، في أحد أعظم أيام العام، سائلين المولى عز وجل أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكتب لنا جميعًا العتق من النار. كما ذكّر البيت بفضل هذا اليوم، مصداقًا لقول النبي ﷺ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» [رواه الترمذي].

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن المبادرة تشمل كذلك توزيع لحوم الصدقات على الأُسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية والنائية، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود البيت لتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأوضح البيان أن وجبات الإفطار تُعد بعناية فائقة على أيدي فرق متخصصة، لضمان تقديم وجبات غذائية متكاملة للصائمين من مرتادي الجامع الأزهر الشريف، الذي يظل منارة للعلم والعبادة، خاصة في هذا اليوم العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات. ويأتي هذا انطلاقًا من قول النبي ﷺ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» [رواه مسلم].