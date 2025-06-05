كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه

عاشور: الذكاء الاصطناعي والابتكار ركيزتين أساسيتين في منظومة التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات في مصر بلغ 128 جامعة حاليًا، مقارنة بـ 50 جامعة فقط في عام 2014

وزير النقل: مصر تعاني من نقص الطاقة ونحتاج مصانع خلايا شمسية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تواجه نقصًا في الطاقة، مما يستدعي إنشاء مصانع للخلايا الشمسية

وزيرة البيئة: الدلتا من أكثر المناطق الهشة بيئيًا على مستوى العالم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يؤثر على حياة المصريين يوميًا، مستشهدة بالظواهر الجوية المتطرفة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا كدليل على هذا التحول البيئي الكبير

وزير التموين: طرح لحوم بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة وجودة عالية

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر اللحوم بأسعار تقل كثيرًا عن السوق، مع الحفاظ على جودة عالية وثقة متبادلة مع المواطنين

كامل الوزير: الدولة أنفقت تريليوني جنيه على مشروعات النقل

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية حققت بنية أساسية قوية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية

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