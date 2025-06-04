وزير التموين: طرح لحوم بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة وجودة عالية

كتبت -داليا الظنيني:

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر اللحوم بأسعار تقل كثيرًا عن السوق، مع الحفاظ على جودة عالية وثقة متبادلة مع المواطنين.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، الأربعاء، أن منافذ الوزارة تقدم أسعارًا مميزة للحوم، مع الحرص على توفير تشكيلة واسعة من المنتجات.

وأشار إلى أن الوزارة تتيح "سلة طعام" متكاملة بأسعار مميزة، على عكس بعض المحال التجارية التي قد تعرض منتجات بأسعار متباينة بشكل كبير.

وبين أن الوزارة تعمل وفق آليات السوق الحر، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الشركات التابعة للوزارة للأرباح لضمان استمراريتها، وتبرم صفقات جيدة وتعتمد على هوامش ربح أقل مع تحقيق مبيعات مرتفعة لتقديم أسعار تنافسية.

وفيما يتعلق بمصادر اللحوم، ذكر فاروق أن مصر تستقبل اللحوم السودانية "رؤوس حية" عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بفضل العلاقة المميزة التي تربط مصر بالدول الأفريقية، أما اللحوم المجمدة، فيتم استيرادها من دول أمريكا اللاتينية.

وأكد أهمية شعور المواطن بوجود بدائل متنوعة من اللحوم، سواء كانت رؤوسًا حية أو مجمدة، لضمان تلبية كافة الاحتياجات.

ولفت إلى أن منافذ الوزارة تقدم لحومًا حية، بالإضافة إلى لحوم يتم تسمينها وطرحها مذبوحة.

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