وزير النقل: مصر تعاني من نقص الطاقة ونحتاج مصانع خلايا شمسية

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تواجه نقصًا في الطاقة، مما يستدعي إنشاء مصانع للخلايا الشمسية.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن مصنع الألومنيوم في نجع حمادي ينتج 300 ألف طن، وهو ما يقل كثيرًا عن الحاجة المحلية التي تصل إلى 600 ألف طن.

وأكد على ضرورة إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لتلبية الاحتياجات المحلية، مع إمكانية تصدير الفائض، مشيرًا إلى توفر الإمكانيات اللازمة لتصنيع الألومنيوم في مصر.

وشدد الوزير على أن مشكلة نقص الطاقة تعد عائقًا رئيسيًا، مما يجعل إنشاء مصانع الخلايا الشمسية أمرًا حيويًا، مشيرا إلى أنه هناك جهودًا جارية للتنسيق مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر بهدف إنتاج الطاقة.