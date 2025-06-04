كامل الوزير: الدولة أنفقت تريليوني جنيه على مشروعات النقل

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية حققت بنية أساسية قوية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة للحديث عن ملف الصناعة، أن الدولة أنفقت أكثر من تريليوني جنيه على مشروعات قطاع النقل.

وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كانت هناك استراتيجية أعدها البنك الدولي لتطوير الصناعة، مضيفا: أنا اعتمدت على الخطوط العريضة منها فقط.

واستكمل: أنا شخصيا لا أعمل بطريقة البنك الدولي لأنني أفضل معرفة التفاصيل على أرض الواقع ومن خلال خطة زمنية محددة باليوم والساعة، مضيفا: أتابع الأمور على أرض الواقع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

واستطرد أنه لم يعتمد على خطة البنك الدولي وتم تعديلها لتكون الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة؛ حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية من كل الوزارات المعنية بتوجيه من الرئيس السيسي.

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