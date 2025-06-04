وزيرة البيئة: الدلتا من أكثر المناطق الهشة بيئيًا على مستوى العالم

كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يؤثر على حياة المصريين يوميًا، مستشهدة بالظواهر الجوية المتطرفة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا كدليل على هذا التحول البيئي الكبير.

وخلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN، مساء الأربعاء، أوضحت فؤاد أن البيئة تستجيب بعنف عندما يتصرف الإنسان بتهور"، في إشارة إلى العواقب الوخيمة للتعدي المستمر على الموارد الطبيعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن دلتا النيل تُعد من أكثر المناطق هشاشة بيئيًا على مستوى العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية.

وأكدت أن تدخلات وزارة الموارد المائية والري، من خلال إنشاء سدود وحواجز حماية بتكلفة تتراوح بين 8 و9 مليارات جنيه على مدار سبع سنوات في محافظات مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط، قد خففت من حدة الكوارث التي ضربت الإسكندرية.

وشددت فؤاد على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد دراسات مستقبلية، بل أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية، متجسدة في موجات حرارية متكررة وطويلة المدى. وأكدت على أهمية قيام الدولة بـالتنبؤ بما سيحدث واتخاذ إجراءات استباقية على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة أن التصحر أصبح في صميم قضية الأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على الزراعة والإنتاج. ولضمان استدامة الإنتاج الغذائي في مواجهة هذه التحديات.

أوضحت فؤاد أن اللجوء إلى زراعة محاصيل معدلة وراثيًا يمكنها التكيف مع الظروف المناخية القاسية أصبح ضرورة.

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