وزيرة التنمية المحلية توجه بالتصدي للبناء المخالف والتعديات

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

في مستهل الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض، مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة بإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوى الإدارة المتكاملة في المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات ومستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية.

وأكدت منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلى دواوين عموم المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشادت منال عوض، بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحًا في الأرقام التي حققتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم على المراكز التكنولوجية للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع وضرورة إيجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري على المراكز والأحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأشارت منال عوض، إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ26 لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.

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