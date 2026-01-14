السيطرة على حريق داخل مدرسة فرشوط الابتدائية بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، من السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة فرشوط الابتدائية، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى المدارس بدائرة مركز فرشوط. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل إحدى الغرف بمدرسة فرشوط الابتدائية، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي أرجاء المدرسة أو المباني المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، مع تكليف جهات التحري بكشف ملابسات الحادث وسبب اندلاع الحريق.