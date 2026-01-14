إعلان

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها

كتب : أحمد جمعة

01:58 م 14/01/2026
كشفت قائمة رسمية حديثة صادرة عن هيئة الدواء المصرية، عن توطين بدائل محلية لـ 31 مستحضرًا دوائيًا، بعد إلغاء تسجيلها أو وقف استيراد المثائل المستوردة لها، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وضمان توافر الأدوية الحيوية بالسوق المصرية.

وبحسب القائمة، التي اطلع عليها مصراوي، شمل التوطين أدوية حيوية تستخدم في علاج أمراض القلب، والغدة الدرقية، والأمراض النفسية والعصبية، والسكري، والضغط، والمضادات الحيوية، وأدوية العيون، والرئة، والجهاز الهضمي، مع توفير مثائل محلية من إنتاج شركات دواء مصرية معتمدة، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويخفف أعباء نقص بعض المستحضرات.

وضمت القائمة، على سبيل المثال، توطين بدائل محلية لأدوية شهيرة مثل: Lanoxin (Digoxine)، وEltroxin (Levothyroxine)، وSeroquel (Quetiapine)، وXigduo (Dapagliflozin/Metformin)، وHyzaar وCozaar (Losartan)، إلى جانب أدوية حرجة في الرعاية المركزة مثل Tazocin وTienam، فضلًا عن مستحضرات نفسية مثل Wellbutrin (Bupropion) وProzac (Fluoxetine).

كما شملت القائمة أدوية متخصصة للأطفال وحديثي الولادة مثل Curosurf، وأدوية العظام مثل Fosamax (Alendronate)، وأدوية العيون مثل Cosopt، وأمبولات وحقن مهمة لعلاج اضطرابات هرمونية وأورام، من بينها Sandostatin (Octreotide).

وأكدت القائمة أن المثائل المحلية جرى إنتاجها بواسطة شركات وطنية كبرى، من بينها: إيبيكو، وأمون، وسيديكو، وراميدا، وفاركو، وحكمة، وصني، وماركيرل، والكسـير، وأكتوبر، وأدكو، ويوني فارما، وإيفا فارما، وغيرها من الشركات المعتمدة، بما يضمن استمرار توافر العلاج بنفس المادة الفعالة والتركيزات المقررة.

هيئة الدواء المصرية توطين بدائل محلية الأمن الدوائي

