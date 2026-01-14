محمود فوزي عن لجان البرلمان: عقول المجلس المتخصصة ومحركاته التشريعية

أصدر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا اليوم الأربعاء، بمناسبة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، قدم فيه التهنئة إلى النواب الذين تم اختيارهم في تشكيل قيادة اللجان النوعية.

وقال وزير الشؤون النيابية إن من تم اختيارهم هم العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزِّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.

وقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة الكريمة في اختياره أمينًا عامًّا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وأشار الوزير إلى أن انتخاب رؤساء اللجان النوعية ليس إجراءً تنظيميًّا فحسب؛ بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، واختيار لمسؤولين يحملون على عاتقهم أمانة التخصص، ودقة الصياغة، وعمق الرقابة، واتساع الرؤية، لافتًا إلى أن اللجان النوعية هي مطابخ التشريع، ومراكز التفكير البرلماني، والذراع الرقابية الأعمق أثرًا، ومنها تتشكل ملامح السياسات العامة، وتُختبر جدواها، وتُصاغ تشريعاتها، وتتضاعف مسؤولية هذه اللجان في هذا التوقيت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة في مسار الجمهورية الجديدة، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والتنموية، وتتسارع التحولات العالمية، وتزداد الحاجة إلى تشريع متزن، ورقابة رشيدة، وحوار برلماني رفيع.



وتابع فوزي: وإذ تؤكد الحكومة احترامها الكامل لاختيارات مجلسكم الموقر، تعلن في الوقت ذاته استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، إيمانًا بأن التكامل المؤسسي بين الحكومة واللجان البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ستظل منصة مفتوحة للتواصل، وداعمًا للتنسيق، وشريكًا فاعلًا في تعزيز كفاءة العمل النيابي، وتسريع وتيرته، والارتقاء بجودة مخرجاته.

وأضاف فوزي أن الجمهورية الجديدة تُبنى في التفاصيل كما تُبنى في العناوين الكبرى، معقبًا "وأنتم اليوم وضعتم أحد أعمدتها التنظيمية باختيار قيادات لجانكم لدور الانعقاد؛ فلتكن هذه اللجان منصات للجدية، ومدارس للتشريع الرشيد، ونماذج يُحتذى بها في الانضباط البرلماني".

واستكمل فوزي: أتقدم بخالص التهنئة لرؤساء اللجان النوعية على ثقة المجلس الغالية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون أداؤهم على قدر هذه الثقة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن، وأن يكون دور الانعقاد نموذجًا يُحتذى في الأداء النيابي الرشيد، بما يليق باسم مصر ومكانتها.