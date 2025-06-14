كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع، اليوم السبت، معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRTوالتقدم الحاصل فيها.

وتفقد الوزير مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الوزير التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى تقاطع الفيوم، بطول 57 كم، بعدد 21 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة، حيث تضم محطات المرحلة الثانية محطات (المشير طنطاوي- الجولف- طريق السخنة- النساجون الشرقيون- كارفور المعادي-المقطم- الأوتوستراد- شارع الجزائر- الإمامين- الزهراء- البحر الأعظم- العمرانية- الطالبية- المريوطية-المنصورية- تقاطع الفيوم- إسكندرية الصحراوي "المتحف"- زويل- الهرم- الملك فيصل- ترسا) بواقع عدد 10 محطات سطحية بكوبري مشاة وعدد 5 محطات سطحية بنفق مشاة وعدد 6 محطات غير نمطية)، حيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية؛ هي: الهرم- الملك فيصل- ترسا، وكذلك محطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي).

تم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب إلى المحطات من تلك المواقف؛ سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق، وحتى استقلال الأوتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات، وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأوتوبيس.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تكثيف الأعمال والعمالة والمهندسين والمعدات على مدار الساعة؛ لنهو الأعمال المطلوبة في التوقيتات المقررة، والاهتمام بأعمال النظافة حول المحطات وداخلها على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب في أوائل أكتوبر المقبل تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة بالمسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، في اجتذاب جمهور الركاب من مستخدمي الطريق الدائري، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال وسيلة نقل جماعي حديثة مكيفة صديقة للبيئة.

وأكد وزير النقل أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير عدد 100 أوتوبيس كهريائي سعة كل أوتوبيس 66 راكبًا، بما يعادل (5 ميكروباص) لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، مشيرًا إلى أنه قد تم إنتاج هذه الأوتوبيسات محليًّا في مصر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر؛ ومنها صناعة الأوتوبيسات وعدم استيراد أي أوتوبيسات من الخارج في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأضاف الوزير أن مشروع B.R.T سيمثل نمطًا حضاريًّا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري؛ سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة؛ خصوصًا أن هذه الأوتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات؛ حيث ستكون جميع الأوتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

وأشار الوزير الى أن المشروع سيسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري؛ مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، لافتًا إلى أن هذه المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى؛ حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء- المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور- إمبابة)، و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

وتابع الوزير خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي؛ ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.

وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبري (٩ د)، وتم فتحه أمام حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية، وتم متابعة تقدم معدلات تنفيذ وإنشاء كوبري زويل الذي سيسهم في تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الأهرام ومدينة زويل.

وتم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري؛ مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كيلومترًا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي "السطحي" الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، كما أكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون في ما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة؛ ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق والاهتمام بتكثيف التشجير في الأماكن المتاحة والصيانة المستمرة للنيوجيرسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على هامش الجولة في تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتوجيه سيادته بتشكيل لجنة عليا بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسؤولي الجهات المعنية بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل، مضيفًا أنه وجه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بالعمل على مدار الساعة بالطريق الدائري لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين والظهور بالشكل المميز أمام ضيوف مصر خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بما يعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس السيسي، وتأكيد الاهتمام بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية والأرصفة والعلامات الإرشادية لزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطريق واستمرار أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة والاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق والاستمرار في تحسين الصورة البصرية على الطريق الدائري، وتم التأكيد على قيادات هيئة الطرق والكباري بالانتهاء من الهيكل الخارجي لمحطة المتحف للأوتوبيس الترددي قبل افتتاح المتحف.

وأضاف الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع المهم، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى والتي شملت المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات، بإجمالي طول 76 كم، قد أسهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتًا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأوتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة؛ حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

واطلع الوزير خلال جولته على معدلات تنفيذ هذه المرحلة والتي تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية– 1 سطحية)؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 38.6% حيث يجري حاليًّا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه)، والذي تم الانتهاء منها بنسبة 46%.

وتفقد الوزير المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير؛ وهي محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات)، والتي بلغت نسب تنفيذها 54.7%، 50.9%، 43.4% على التوالي، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف بنسبة 98%؛ حيث سيتم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله والتشطيبات الخارجية للمحطات بتلك المنطقة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يجري حاليًّا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تمتد بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية- 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الأزهر، مرورًا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة ثم يمتد شرقًا بمحور السادات بعد أكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورًا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالًا، انتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس نهاية المرحلة الثانية، والتي من المخطط دراسة تنفيذ فرعة مستقبلية منها حتى مطار القاهرة الدولي، ليتبادل الخدمة مستقبلًا مع المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو الجاري دراستها.

وأوضح الوزير أهمية العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع، نظرًا لأهميته في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة ) مضيفًا أنه يجري حاليًّا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري، وكذلك تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلى منصور- العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية)، مؤكداً أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يوميًّا، بعد اكتمال تنفيذه.

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