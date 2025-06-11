كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفل فلسطيني يبلغ من العمر ٦ سنوات، يعاني من تضخم كبير في اللسان، وذلك بعد رفض حالته من عدة مراكز طبية سابقة نظرًا لصعوبة الحالة وتعقيدات التدخل الجراحي.

وأوضح أنه تم مناظرة الحالة من قِبل أطباء جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية، حيث أُجريت عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة التي بيّنت وجود ورم دموي يغطي اللسان بشكل شبه كامل.

وفي سياق متصل، تم تحضير الحالة من قِبل فريق أطباء جراحة الوجه والفكين، بقيادة الأستاذة الدكتورة غادة المرشدي - استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين - على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى التنسيق مع فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم، لإجراء رنين مغناطيسي تحت التخدير الكلي، وذلك لتحديد حجم الورم قبل العملية؛ ليتم بعدها إعطاء العلاج الدوائي المناسب لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف الحد من انتشار الورم بكامل أنسجة اللسان. ومن ثم، تم إعادة تقييم حجم الورم عبر الرنين المغناطيسي تحت التخدير، لتقييم نتائج العلاج قبيل إجراء العملية.

أما المرحلة الثانية، فشملت دخول المريض إلى غرفة العمليات، وقيام فريق جراحة الوجه والفكين باستئصال الورم بشكل كامل، مع المحافظة على الوظائف الحيوية للسان (الحركة - الكلام - البلع)، وذلك من خلال جراحة دقيقة دون أية ندبات أو جروح ظاهرية.

كما أضافت الدكتورة غادة المرشدي، أنه تم نقل الطفل عقب الجراحة إلى إحدى غرف القسم الداخلي، بحالة طبية مستقرة.

شارك في الجراحة كلٌّ من: الدكتور عمر لطيف، والدكتور أوس أحمد - أخصائيي جراحة الوجه والفكين. وفريق التخدير بقيادة الأستاذ الدكتور يحيى حماد - استشاري التخدير، والدكتور يحيى حماد - استشاري تخدير، والدكتورة رواء عبد الفتاح - طبيبة تخدير.

فريق القلب: الدكتور أحمد معوض - استشاري قلب الأطفال.

فريق التمريض: الممرضة عائشة محمد - تمريض عمليات الممرضة أسماء صلاح - تمريض عمليات الممرض عماد عبد الحكيم - فني تخدير