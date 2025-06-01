أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن البلاد تشهد اليوم، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى اليوم تسجل 31 درجة مئوية.

كما توجد فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

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