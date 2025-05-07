بالصور- ضبط 379 مخالفة فى حملات تموينية على الأسواق والمخابز بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية التموين بأسوان حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز، ومحلات الجزارة ومحطات الوقود وتعبئة أسطوانات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، والقضاء على أى محاولات لاحتكار السلع الأساسية لتوفيرها بالكميات المناسبة أمام جمهور المواطنين لتلبية احتياجاتهم منها على أكمل وجه.

وقال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، إن جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها نجحت من خلال شن حملات مكبرة متتالية أسفرت عن ضبط وتحرير 379 مخالفة متنوعة، منها تحرير 155 محضر مخالفة فى مجال الأسواق شملت 65 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و48 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و15 محضرًا لتجار التموين، بالإضافة إلى 3 محاضر لمواد بترولية، و21 محضرًا فى مجال البوتاجاز للبيع بأزيد من الأسعار المعلن عنها، و3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية.

وفى نفس الوقت تم تحرير 224 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز البلدية منها مخالفات توقف ومواصفات ونقص وزن وقائمة أسعار وأخرى.