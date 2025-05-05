رئيسة القومي للمرأة تشهد فعاليات ندوة بعنوان "دور المرأة في حفظ السلام"

كتبت- نور العمروسي:

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات ندوة بعنوان "دور المرأة في حفظ السلام" التي نظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالة التعاون الإسباني بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والوطني ونخبة من الإعلاميين.

وخلال الافتتاحية وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة وإلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون المثمر والشراكة في العمل على هذا الملف الهام وفى تنظيم ندوة اليوم مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس إلتزام المؤسستين بدعم قضايا المرأة والسلام والأمن وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر حول السلام والعدل.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن مصر تلعب دورًا رياديًا لا غنى عنه في حفظ السلم والأمن الدوليين ويتجلى ذلك من خلال التزامها القوي والثابت بدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال ولطالما كانت مصر شريكًا أساسيًا في عمليات حفظ السلام حيث تعد من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذه العمليات على مستوى العالم وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة في حفظ السلام، موضحة أن مصر تؤكد التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام ويتجلى هذا الإلتزام من خلال مشروع "دعم مصر للقيادة النسائية تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" لدعم القيادة النسائية في مجال حفظ السلام والذي تنفذه مصر بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذى يعكس رغبة مصر في تمكين المرأة وتفعيل دورها في هذا المجال الحيوي.

كما أشارت رئيسة القومي للمرأة أن مصر لا تكتفي بإمداد القوات أو دعم القيادة النسائية فقط بل تسعى أيضًا إلى تسليط الضوء على نماذج ملهمة من الضابطات المصريات التي شاركت في قوات حفظ السلام وذلك لإبراز الدور الريادي المصري في هذا المجال مشيرة إلى ندوة اليوم التي تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعكس إيمانها بأهمية دور المرأة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم حيث تهدف إلى إبراز الدور الريادي المصري في حفظ السلم والأمن الدوليين وتسليط الضوء على دور المرأة في عمليات حفظ السلام و التحديات والفرص المتعلقة بمشاركة المرأة فيها وإقتراح حلول عملية منها تقديم حلول إستراتيجية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وبناء الأمن في المجتمعات واستعراض نماذج ملهمة من الضابطات المصريات المشاركات في قوات حفظ السلام كما تهدف إلى مناقشة دور مصر في دعم القيادة النسائية في عمليات حفظ السلام وجهود الجهات الوطنية ( وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع ) في تأهيل المشاركات في مهام حفظ السلام.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن وذلك حتى ننعم بسلام مستدام ونتائج تأخذ فى الإعتبار احتياجات الجميع وعلينا أن نظل أقوياء متمنية أن تكون الندوة ثرية لتثمر نتائجها في هذا الملف المهم.

بينما نقل اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة تحيات السيد وزير الداخلية واهتمام سيادته البالغ بمثل تلك الندوات مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم لتنمية وثقل مهارات العناصر النسائية الشرطية لاسيما في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفى ختام الافتتاح قدم اللواء هاني أبو المكارم درع أكاديمية الشرطة للمستشارة أمل عمار تقديرًا لجهودها في ملف تمكين المرأة وقدمت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومي للمرأة للواء هاني ابو المكارم تقديرًا لجهوده في دعم المرأة المصرية.

وأعقب الافتتاح عقد جلستي عمل جاءت الجلسة الأولى بعنوان "أجندة المرأة والسلم والأمن في عالم متغير ٢٥ عاما على القرار ١٣٢٥" و إدارتها السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية سابقا والجلسة الثانية جاءت بعنوان "المرأة في الصفوف الأمامية تجارب وقصص ملهمة من قوات حفظ السلام" وإدارتها الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات أبرزها (أجندة المرأة والسلم والأمن في عالم متغير الأطر الدولية الداعية لحماية المرأة وتعزيز دورها فى حفظ السلام الأطر الإستراتيجية الإقليمية لدعم دور المرأة وقيادتها في مجالي السلم والأمن عرض جهود المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في تدريب وتأهيل المرأة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام-دور الدولة المصرية فى دعم حقوق الإنسان ودعم وتمكين المرأة فى مجال حفظ السلام).