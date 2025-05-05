خريطة بالأماكن والمواعيد لشقق وزارة الإسكان.. احجز بالتقسيط

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الوحدات السكنية في المدن الجديدة ومحافظات، بجانب طروحات جديدة سيبدأ الحجز فيها بعد أيام، وهذه الطروحات موجهة لمحدودي ومتوسطى الدخل، كما توجد شقق لفوق متوسطي الدخل.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض خريطة الأماكن والمشروعات ومواعيد الحجز والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. مشروعات الطرح الحالي:

بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق ضمن مشروعات مسكن وجنة وسكن مصر والإسكان الحر والمتنوع يوم 15 إبريل الماضي ويستمر حتى 15 مايو الجاري، حيث يتم التقديم عبر بنك التعمير والإسكان.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه للمتر، ويصل عدد الشقق لـ 35 ألف شقة.

أماكن مشروع ديارنا

يكون مقدم الحجز 200 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

1- سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 20 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و580 ألف جنيه.

2- سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 18900 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و440 ألف جنيه.

3- سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 18700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و412 ألف جنيه

4- سعر المتر في مدينة مدينة بدر 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه

5- سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان18100 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و334 ألف جنيه

6- سعر المتر في مدينة مدينة السادات 17500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و257 ألف جنيه

7- سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 17700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و283 ألف جنيه

8- سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة 16800 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و167 ألف جنيه

9- سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

10- سعر المتر في مدينة غرب قنا 15800 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و38 ألف جنيه

11- سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 16500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و128 ألف جنيه

12- سعر المتر في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

13- سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 16600 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و180 ألف جنيه.

14- سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه.

مشروع الإسكان المتنوع:

يكون مقدم الحجز 151 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

1- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة، سجل سعر المتر 12 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 164 مترا، مليونا و970 ألف جنيه.

2- مدينة السلام طرح 3212 وحدة، سجل سعر المتر 20 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، مليونا و800 ألف جنيه.

3- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة، سجل سعر المتر 25 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، 2 مليون و250 ألف جنيه.

4- طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 110 أمتار، مليونا و650 ألف جنيه.

إسكان جنة وسكن مصر والإسكان الحر:

يكون مقدم الحجز 151 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و ، و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

طرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 17500 جنيه، وسجلت الشقة الـ 130 مترا 2 مليون و275 ألف جنيه.

طرح 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة، 15900 جنيه، وسجلت الشقة الـ 115مترا، مليون و828 ألف جنيه.

طرح 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن الإسكان الحر، وسجل سعر المتر 12100 جنيه، وسجلت الشقة الـ 90 مترا 2 مليون و275 ألف جنيه، مليون و89 ألف جنيه.

مواعيد الطرح المقبل:

كما تبدأ وزارة الإسكان في طرح 116 وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7.

سيتم بدء الحجز في 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ويتم تخصيص الشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة

أماكن الطرح:

حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة تتواجد في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا – تل وردة)، والبحر الأحمر الغردقة، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127.

شقق محدودي الدخل:

سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية)،

هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان “سكن لكل المصريين 5 ” فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

أماكن الطرح:

– العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

– كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.