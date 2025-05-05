توجيه عاجل لوزير الري بشأن أمطار وسيول شبه جزيرة سيناء

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الإثنين، من المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف الأمطار والسيول التي تعرضت لها شبه جزيرة سيناء خلال الأيام القليلة الماضية .

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة، والتي أشارت إلى التنبؤ باحتمالية تعرض مناطق من شبه جزيرة سيناء لعاصفة ممطرة (متوسطة إلى شديدة)؛ حيث قامت أجهزة قطاع المياه الجوفية فورًا بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، وكل الجهات المعنية بالدولة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستعداد لهذه العاصفة المطرية، والمتابعة من أجهزة قطاع المياه الجوفية للتأكد من جاهزية جميع منشآت الحماية من أخطار السيول وعدم وجود أي عوائق بمخرات السيول، والمتابعة على مدار الساعة؛ لرصد ومتابعة كميات مياه الأمطار .

وأشار التقرير إلى أنه في يوم ٣ مايو ٢٠٢٥ تم سقوط أمطار خفيفة على مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وسقطت أمطار متوسطة على وادي العريش ومناطق نخل والحسنة والتمد بشمال سيناء، دون حدوث أي تأثيرات .

وسقطت أمطار متوسطة الشدة على مدن نويبع وطابا بجنوب سيناء، يوم ٤ مايو ٢٠٢٥، أدت إلى حدوث سيل متوسط الشدة على منطقة رأس النقب بطابا، ومر السيل في مجراه الطبيعي حتى وصوله إلى خليج العقبة عند مدخل المدينة دون حدوث أي أضرار .

وسقطت أمطار بدرجات متفاوتة بمحافظة شمال سيناء بمدينة الحسنة والتمد والريد، بمركز نخل وعلى المنطقة الساحلية (بئر العبد- العريش- الشيخ زويد) يوم ٤ مايو ٢٠٢٥؛ حيث أدت الأمطار إلى حدوث سيول ضعيفة في مناطق وادي العريش عند سد الروافعة ومنطقة الحمة بمدينة الحسنة، وحدوث سيل متوسط الشدة في منطقة التمد بمركز نخل، والوضع مستقر وآمن وجميع منشآت الحماية بحالة جيدة.

ووجه سويلم أجهزة قطاع المياه الجوفية باستمرار المتابعة والمرور على الطبيعة؛ للتأكد من استقرار الوضع بشكل كامل، والاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول .

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوعًا للحماية من أخطار السيول بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .