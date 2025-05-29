إعلان

صور.. "حياة كريمة" تفتتح ملتقى التوظيف "فرصة حياة"

04:05 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حياة كريمة تفتتح ملتقى التوظيف (4)
  • عرض 5 صورة
    حياة كريمة تفتتح ملتقى التوظيف (1)
  • عرض 5 صورة
    حياة كريمة تفتتح ملتقى التوظيف (2)
  • عرض 5 صورة
    حياة كريمة تفتتح ملتقى التوظيف (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

افتتحت مؤسسة حياة كريمة، قبل قليل، فعاليات ملتقى التوظيف "فرصة حياة" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

شهد الافتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، واللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، وهدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ينعقد الملتقى بتنظيم من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير مصر، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة.

ويستهدف الملتقى توفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حياة كريمة ملتقى التوظيف الدكتور مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي
5 عوامل ترجح استمرار انخفاض أسعار السيارات في النصف الثاني من 2025
أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص