صور.. "حياة كريمة" تفتتح ملتقى التوظيف "فرصة حياة"

كتب- محمد نصار:

افتتحت مؤسسة حياة كريمة، قبل قليل، فعاليات ملتقى التوظيف "فرصة حياة" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

شهد الافتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، واللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، وهدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ينعقد الملتقى بتنظيم من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير مصر، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة.

ويستهدف الملتقى توفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

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