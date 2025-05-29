طقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والظواهر الجوية

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس ربيعي لطيف على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة، أن القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية.

كما يوجد نشاط للرياح على فترات متقطعة في الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

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