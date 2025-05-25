موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع

كتب- عمرو صالح:

تتعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة يومي الأحد 25 مايو والإثنين، ومن المتوقع تراجع درجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء بأكثر من 8 درجات.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يومي الأحد 25 مايو والإثنين 26 مايو 2025 على شمال القاهرة 39:38 درجة وعلى جنوب البلاد 43:40 درجة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 9:8 درجات يوم الثلاثاء 27 مايو.

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