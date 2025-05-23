رئيس "الرعاية الصحية" يبحث مع الهجرة الدولية التعاون لخدمة اللاجئين

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد من ممثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، برئاسة مدير قطاع الإغاثة الصحية للاجئين، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين، وتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.

وجاء ذلك على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري في أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة خلال شهر مايو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.

وخلال اللقاء، وجّه الدكتور أحمد السبكي الشكر لمكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر على التعاون المثمر والمستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع آفاق هذا التعاون خلال الفترات المقبلة، بما يعزز من الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو منظمة الهجرة الدولية عن تقديرهم الكبير لدور مصر في الاستجابة الإنسانية لأحداث فلسطين وقطاع غزة، مشيدين بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية في علاج المصابين داخل مستشفياتها، وكذلك أيضًا علاج المرضى السودانيين المستضافين على أرض مصر، ومؤكدين أهمية البناء على هذا التعاون الإنساني لتطويره مستقبلًا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين، ودعم المبادرات الخاصة بالعيادات المتنقلة والوصول بالخدمة إلى المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أحمد السبكي بالسيدة أنيس سوكات، مدير برامج الصحة في الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث ناقشا مستجدات التعاون القائم في مجالات الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبحثا آليات توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات التدريب وبناء القدرات الصحية.

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون المشترك في إعداد ونشر مجلات علمية وبحثية متخصصة تُوثق التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، وتُسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الدول الأخرى، في إطار الدور الرائد لمصر في إصلاح القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على تعميق شراكاتها مع المنظمات الدولية والوكالات التنموية، من خلال مشروعات تعاون ترتكز على الابتكار، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، بما يواكب تطورات النظم الصحية الحديثة، ويعزز من جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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