إحباط تهريب 3 أطنان سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع السجق بمركز كرداسة، وبحوزتها 3 أطنان من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الضبطية

جاءت هذه الحملة في إطار جهود المحافظة المكثفة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، بتوجيهات من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

واستهدفت الحملة منشأة كائنة بالطريق الأبيض بمركز كرداسة، كانت تستخدم دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية في تصنيع السجق.

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم، والتي بلغت 3 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إصدار قرار فوري بغلق المنشأة المخالفة.

تشديد على حماية صحة المواطنين

شدد المحافظ عادل النجار على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه. وأضاف النجار أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.

ترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

اقرأ أيضًا:

"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل

السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي

وزيرة لموظفي وحدة الصف: ريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم

الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7