وزير العمل: نسعى لتوجيه الشباب نحو قطاعات رقمية مستدامة

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، ومدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، اليوم الثلاثاء، شهادات التخرج للمفتشين ومسؤولي التشغيل بوزارة العمل، المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل العربية في القاهرة على مدار يومين، تحت عنوان: "آليات وبرامج تشغيل الشباب في ظل التحول الرقمي".

استهدفت الدورة تعزيز قدرات الكوادر الوظيفية بإدارات التشغيل، من خلال تمكينهم من أدوات التحول الرقمي، وتطوير آليات التوجيه المهني للشباب، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة في القطاعات الحيوية والمستدامة، وتحديد احتياجات سوق العمل الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع كفاءة إدارات التشغيل، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم خطط الدولة في التوظيف.

وأكد الوزير محمد جبران، في كلمته خلال حفل توزيع الشهادات، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الرقمنة، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة بسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية صقل مهارات الشباب للتأقلم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، والدخول إلى مجالات ناشئة مثل التجارة الإلكترونية، وتحليل البيانات، والبرمجة، والتسويق الرقمي.

وأضاف أن مثل هذه الدورات تعكس التعاون المثمر بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، مشيدًا بالمحاور المتنوعة التي تناولتها الدورة، والتي شملت:

برامج تشغيل الشباب بين فرص وتحديات التحول الرقمي

دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية بإدارات التشغيل

الأنماط الجديدة للعمل ودورها في خلق فرص عمل للشباب

رقمنة وحوكمة مهام إدارات التشغيل

كما أشار مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، إلى أهمية بناء قدرات مسؤولي التشغيل في العالم العربي لمواكبة التحولات الرقمية الجذرية، مؤكدًا دعم المنظمة المستمر للدول الأعضاء في تعزيز المهارات المستقبلية وتطوير سياسات التشغيل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

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