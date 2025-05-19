أجواء معتدلة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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