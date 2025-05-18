وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر- (صور)

كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب قداسة البابا ليو الرابع عشر، والتي أُقيمت صباح اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وجاءت المشاركة المصرية في هذه المناسبة التاريخية تأكيدًا على متانة العلاقات بين مصر ودولة الفاتيكان، وحرص القيادة السياسية على استمرار الحوار الحضاري والديني مع الكرسي الرسولي ومختلف شعوب العالم، لا سيما في ظل التحديات الثقافية والإنسانية والسياسية العالمية الراهنة.

وقد شهدت مراسم التنصيب حضورًا واسعًا ضم أكثر من 150 وفدًا رسميًا يمثلون الدول والمنظمات الدولية الكبرى، بينهم رؤساء وملوك ورؤساء حكومات من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، إلى جانب كبار الشخصيات الدينية وممثلي الكنائس الشرقية والكاثوليكية من مختلف أنحاء العالم. كما شهد القداس حضورًا جماهيريًا واسعًا قُدّر بنحو 250,000 شخص من مختلف دول العالم.

وفي لقاء شخصي مع قداسة البابا ليو الرابع عشر، نقل وزير الثقافة تحيات رئيس الجمهورية، وكذلك مشاعر تقدير الشعب المصري لقداسته، مؤكدًا دعم مصر الدائم لقيم السلام والتعايش الإنساني والتنوع الثقافي، ومشددًا على أهمية الدور المشترك بين مصر والفاتيكان في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التعاون في مجالات التراث، وحماية الآثار الدينية، ومحاربة التطرف.

وقد عبّر أيضًا وزير الثقافة عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الفاتيكان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الحثّ على مواصلة الجهود المستمرة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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