ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد على موعد مع ذروة موجة شديدة الحرارة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الساعات المقبلة ستكون شديدة الحرارة نهارًا على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح والرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.