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صور.. أجواء ترابية بالقاهرة والجيزة والأرصاد تكشف السبب

04:11 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- علاء أحمد

رصدت عدسة "مصراوي" أجواء ترابية ببعض مناطق بالقاهرة والجيزة، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تشهده بعض المناطق من أتربة مُثارة هو نتيجة نشاط الرياح السطحية، خاصة على المناطق المكشوفة وشمال الصعيد، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن صور الأقمار الصناعية تُظهر وجود غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بشكل متقطع. كما أشارت إلى أن الرياح النشطة قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خصوصًا في الطرق الصحراوية والمفتوحة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تبدأ موجة حارة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 و 7 درجات مئوية، وتستمر هذه الموجة الحارة حتى يومي السبت والأحد، حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

كما أشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يترافق مع كتل هوائية صحراوية، ما يسهم في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

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الطقس التقلبات الجوية أمطار عاصفة ترابية
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