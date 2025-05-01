"بحوث الصحراء" ينفذ 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي بجنوب سيناء

كتب- عمرو صالح:

نفذ مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عشرة حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء، وذلك في إطار أنشطة البرنامج البحثي "الحملة الإرشادية لتدعيم النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية".

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحقول يأتي بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية، إلى جانب دعم البرامج البحثية الهادفة إلى تنمية المجتمعات الصحراوية.

وأشار إلى أن الحقول تم تنفيذها في قريتي الوادي وسهل القاع بمركز الطور، بالتعاون بين شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ومركز الزراعات التعاقدية، موضحًا أنه تم لأول مرة إدخال أصناف زيتية من عباد الشمس إلى أراضي سيناء، حيث قام المركز بتوفير البذور مجانًا للمزارعين.

وفي سياق متصل، نظم المركز بالتعاون مع مديرية الزراعة دورة تدريبية بعنوان: "بناء القدرات المعرفية للمزارعين نحو التعاقد على محصول عباد الشمس الزيتي بطور سيناء"، وذلك بحضور المهندس سعد عامر، مدير المديرية، والدكتورة إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي والباحث الرئيسي بالبرنامج، إلى جانب عدد من خبراء المركز والمهندسين الزراعيين.

وتناولت الدورة أهمية الحملات الإرشادية التي ينفذها المركز، ودورها في نشر الممارسات الزراعية الجيدة، مع التركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية للمساهمة في سد فجوة إنتاج زيوت الطعام، التي تبلغ نحو 95% من حجم الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت الدورة محاضرات علمية وزيارات ميدانية للحقول، بهدف دعم المزارعين بالمعرفة اللازمة وتحقيق أفضل إنتاجية وعائد اقتصادي من زراعة عباد الشمس الزيتي.

اقرأ أيضًا:

5 أيام إجازة متصلة.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

برلماني يطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في الشرقية

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

شاهد.. أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع