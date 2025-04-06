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رافقته طائرات الرافال المصرية.. الرئيس الفرنسي ماكرون يصل مصر

08:00 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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كتب- محمد سامي:
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصوله للأراضي المصرية، في زيارة رسمية مساء اليوم الأحد.

ونشر الرئيس الفرنسي، على صفحته الرسمية، بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي في مصر 3 أيام يلتقي خلالها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الإثنين، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وتعد هذه الزيارة هى الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، لتؤكد العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيسين الفرنسي والمصري وبلديهما، خاصة وأن هذه المرة تأتى في وقت مهم بالنسبة للمنطقة.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي العريش جامعة القاهرة
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