"الجيزة" تُحبط 62 محاولة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة في التصدي لـ 62 مخالفة بناء وتعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التصدي الحازم للتعديات على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد "النجار"، في بيان السبت، أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن كانت على أهبة الاستعداد طوال أيام العيد، حيث تم رصد وإزالة المخالفات في مهدها، والتي تنوّعت ما بين غرف من البلوك الأبيض، أسوار، شدات خشبية، أعمدة خرسانية، وأعمال تعلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- مركز العياط: سجل أعلى عدد من الإزالات، بإجمالي 28 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمساحات تراوحت من 50 م² إلى 700 م².

- مراكز أطفيح، منشأة القناطر، الصف: تم التعامل مع 27 حالة تعدٍّ بمساحات متفاوتة على أراضٍ زراعية وأملاك دولة.

- الواحات البحرية: تمت إزالة تعديات على 20 فدانًا من أملاك الدولة في منطقة الباويطي الجديدة، إلى جانب إزالة منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 م² في قرية منديشة.

- مراكز أبو النمرس والبدرشين: إزالة 3 حالات تعدٍّ بإجمالي مساحة تجاوزت 300 م² وأربعة قراريط.

- أحياء جنوب الجيزة والعجوزة: إزالة جمالونات مخالفة خلف مستشفى رمد الجيزة وشارع سوريا.

كما أشار المحافظ، إلى تقرير مديرية الزراعة، والذي كشف عن إزالة 30 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بإجمالي فدان و9 قراريط.

وأكد "النجار"، أن المحافظة لن تتهاون في ردع المخالفين، مع استمرار حملات الرصد والمتابعة على مدار الساعة.

وقدم شكره لجميع العاملين في الأحياء والمراكز لجهودهم المكثفة خلال العيد للحفاظ على حقوق الدولة وضمان سلامة المواطنين.

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