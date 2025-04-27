طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التوقعات والحرارة العظمى على القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن حالة الطقس اليوم تشهد أجواءً مستقرة على الأنحاء كافة.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة مئوية.

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