صور.. انتهاء أعمال رصف وتطوير شارع روض الفرج بالكامل

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "صابر"، في بيان الأحد، إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، انتهت مديرية الطرق والنقل ضمن الخطة الاستثمارية لها، من أعمال رصف وتطوير شارع روض الفرج بالكامل بحي روض الفرج لتيسير حركة المرور بالشارع.

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