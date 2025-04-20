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محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة

01:53 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح في أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

وشدد على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كان محافظ القاهرة، قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ، على رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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محافظ القاهرة الأرمن الأرثوذكس عيد القيامة
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