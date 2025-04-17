محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الخميس مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة الي الأقباط الكاثوليك بمناسبه عيد القيامة المجيد ويرافقه سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما جاء في كلمه محافظ الجيزة أن الشعب المصري يعيش حاليًا مناسبات دينية معًا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي و محمد نور السكرتير العام والعقيد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.