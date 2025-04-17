محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء العقارات المخالفة: "هتتهد وحافظوا على فلوسكم"

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لعدد 6 عقارات بالمقطم أرقام 5567، و5568، و5 بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و103، و111، و114 تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى.

وأشار إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن حملة إزالة المخالفات مستمرة في الأحياء كافة.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين لعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

كما حذر محافظ القاهرة، المخالفين من أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر باقي المخالفات لإزالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة (15496 - 114).

رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ووليد شوقي، رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات المحافظة.

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