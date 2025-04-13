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أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الأحد 13 أبريل 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

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