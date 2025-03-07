وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها بـ"حياة كريمة"

كتب- أحمد الجندي:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسؤولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري.

وبحسب بيان، استهل "الشربيني" الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بالوقوف على كافة تفاصيل تلك المشروعات ونسب الإنجاز الخاصة بها للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.

واختتم الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة.

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