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الظواهر الجوية المسيطرة اليوم الخميس

06:00 ص الخميس 06 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 7 صورة
    الظواهر الجوية
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المسيطرة على كافة الأنحاء اليوم الخميس 6 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة هي على النحو التالي:

- فرص تساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري علي فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية أمطار السواحل الشمالية الطقس
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