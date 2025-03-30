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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر المبارك.. وتوجه نصائح للمسافرين

12:17 ص الأحد 30 مارس 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق يوم الإثنين 31 مارس 2025.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وقدمت الأرصاد عددًا من النصائح المهمة للمواطنين المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي جاءت كالتالي:-
1- القيادة بهدوء توخى الحذر من انخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية صباحا ونشاط رياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة.

2- عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

3- متابعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة.

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