11 صورة ترصد بدء تطوير سوق العتبة بعد نقل الباعة الجائلين

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كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير في شارعي الجوهري والعسيلي بحي الموسكي، في بداية المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة.

وتشمل عملية تطوير سوق العتبة، رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين من خلال:

1- إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

2- تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلًا من الفروشات العشوائية.

3- تطوير الواجهات والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة.

4- رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.

ويتم التطوير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وبرنامج الهابيتات، لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

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