صور.. محافظ القاهرة يحيل أحد المواطنين للنيابة بسبب مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إحالة القائم بمخالفة بناء بالعقار رقم 30 شارع المقطم تقاطع شارع 17 بالقطعة 1092 والمقام بدون ترخيص على مساحة 500 م2 للنيابة المختصة، وسرعة إزالة الأدوار المخالفة على الفور.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على إزالة أعمال بناء مخالفة بحي المقطم.

كما قرر محافظ القاهرة، نقل المهندس أحمد حنفي مدير الإسكان بحي المقطم مع إحالته للتحقيق الفوري لتقاعسه في أداء الأعمال المنوطة به.

كذلك قرر محافظ القاهرة إيقاف أشرف الشحات مدير المتابعة الميدانية بالحي، وسعيد عبد الحكم عضو المتابعة الميدانية، وسيد سعد مدير الازالات عن العمل والتحقيق الفوري معهم بسبب التقصير في رصد مخالفات البناء الموجودة بالحي.

وأكد محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع د.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تقييم مستمر للعاملين في محافظة القاهرة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن استمرار أي مسئول في مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له في منظومة العمل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء على مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

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