السكة الحديد: تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة، إضافةً إلى القطارات الحالية والإضافية، خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

تشغيل القطارات يوم الخميس 27 مارس 2025

قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة في هذا اليوم، وهي:

قطار مكيف من القاهرة إلى نجع حمادي، حيث ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 17:00 ويصل نجع حمادي في تمام الساعة 00:35 صباح اليوم التالي.

قطار مكيف من القاهرة إلى أسيوط، حيث يغادر من القاهرة في تمام الساعة 22:50 ويصل أسيوط في تمام الساعة 03:35.

قطار مكيف من أسوان إلى أسيوط، حيث ينطلق من أسوان في تمام الساعة 19:40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 02:40.

تشغيل القطارات يوم الجمعة 28 مارس 2025

تشمل رحلات هذا اليوم تشغيل القطارات التالية:

قطار مكيف من نجع حمادي إلى أسيوط، حيث ينطلق من نجع حمادي في تمام الساعة 01:10 ويصل أسيوط في تمام الساعة 03:30.

قطار مكيف من طنطا إلى القاهرة، حيث يغادر من طنطا في تمام الساعة 11:25 ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.

قطار مكيف من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة 14:15 ويصل القاهرة في تمام الساعة 17:20.

قطار مكيف من المنصورة إلى القاهرة مرورًا بالزقازيق وبنها، حيث ينطلق من المنصورة في تمام الساعة 15:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 18:00.

تشغيل القطارات يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

قررت الهيئة تشغيل القطارات التالية في هذا اليوم:

قطار مكيف من القاهرة إلى طنطا، حيث يغادر من القاهرة في تمام الساعة 08:50 ويصل طنطا في تمام الساعة 09:55.

قطار مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 12:40.

قطار مكيف من القاهرة إلى المنصورة مرورًا ببنها والزقازيق، حيث يغادر من القاهرة في تمام الساعة 08:45 ويصل المنصورة في تمام الساعة 11:40.

تشغيل القطارات يوم الأربعاء 2 أبريل 2025

يشهد هذا اليوم تشغيل القطارات التالية:

قطار مكيف من أسيوط إلى القاهرة، حيث ينطلق من أسيوط في تمام الساعة 05:40 ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:05.

قطار مكيف آخر من أسيوط إلى القاهرة، حيث يغادر من أسيوط في تمام الساعة 04:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 08:35.

قطار مكيف ثالث من أسيوط إلى القاهرة، حيث ينطلق من أسيوط في تمام الساعة 06:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:35 صباح اليوم التالي.

تعديلات على تشغيل بعض القطارات

بناءً على هذه التعديلات، سيتم اختصار مسار القطار رقم 1942 مكيف (القاهرة - أسوان) ليكون نهايته محطة أسيوط يوم 27 مارس 2025 فقط، كما سيتم إلغاء القطار رقم 1943 مكيف (أسوان - القاهرة) يوم 28 مارس 2025 فقط.