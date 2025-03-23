15 صورة| بدء إخلاء وإزالة 15 عقارًا بمنشأة ناصر.. وتعويض 500 ألف جنيه للوحدة

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة على مدار اليومين الماضيين، في إخلاء وإزالة 15 عقارًا بمنطقة شمال الحرفيين، بحي منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين نظرًا لوجود مشكلات في التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من 30 مترًا مما قد يعرض العقارات للانهيار في أي لحظة.

ومن المقرر صرف تعويض 500 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لإعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

ووفرت المحافظة عددًا من سيارات، وعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان في عملية الإخلاء والنقل تيسيرًا عليهم.

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