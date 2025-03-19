عودة الأجواء الشتوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين: انخفاض حرارة وأمطار

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، من الأربعاء وحتى الإثنين 24 مارس 2025، على كافة الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فمن المقرر أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة واضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومي الأربعاء والخميس.

طقس الأربعاء 20 مارس

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

طقس الخميس 21 مارس

استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين 3.5 و4.5 أمتار.

أمطار خفيفة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح على معظم المناطق.

طقس الجمعة 22 مارس

استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

الطقس من السبت 23 مارس وحتى الإثنين 25 مارس

شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.



اقرأ أيضًا:

4 أكواد إذا ظهرت على شاشة عداد الكهرباء أبو كارت يجب تغييره.. تعرف عليها





قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة



