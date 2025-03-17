صور.. محافظ القاهرة يشن حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز بالمنطقة الجنوبية

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

كما تفقد محافظ القاهرة، سوق اليوم الواحد بحي طرة والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، وعدد من الشركات الخاصة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ، بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وشدد على أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

كما تفقد محافظ القاهرة، مخبزًا لبيع الخبز المدعم بحي طرة لمتابعة التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، وإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.